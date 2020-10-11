بدأت جمعية الثقافة والفنون بالدمام استقبال المشاركات في ملتقى المسرح «للمونودراما والديودراما»، بطرح استمارة المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد تاريخ 15 نوفمبر 2020 آخر موعد لاستقبال المشاركات للملتقى، المقررة إقامته في 2 ديسمبر 2020.وأتاحت الجمعية التسجيل في مسابقة خاصة في كتابة النص المسرحي، حيث ستكون ميزة الملتقى المسرحي للمونودراما والديودراما، سعيا من الجمعية ولجنة المسرح لتقديم نشاط مسرحي متكامل، يرتكز على النص والأداء والإخراج، ومبني على المشاركة والتفاعل والمنافسة من أجل التميّز. ويحتوي الملتقى على برامج وأنشطة مختلفة تضم عروضا للمونودراما والديودراما، وسيفتح الملتقى مجال المشاركة للمواهب المهتمة بهذا الاختصاص الثقافي، حتى تكون واعية بعمق الكتابة الدرامية ودورها الكبير والعميق في توجيهها للمسار الأدائي على المسرح، سواء في منهجه المونودرامي أوالديودرامي.