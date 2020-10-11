أعلنت شركة سامسونغ، رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث (غالاكسي إف41) Galaxy F41 ذي البطارية كبيرة السعة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة الكافية لمدة 26 ساعة من تشغيل الفيديو. ويستهدف الهاتف -الذي صُمم وصُنع في الهند- فئة الشباب، على غرار هاتف (غالاكسي إم31) Galaxy M31 الذي يشبه الهاتف الجديد في التصميم حسب «العربية نت».يمتاز F41 بكاميرته الخلفية الرئيسية التي تأتي بدقة 64 ميغابكسل، ويأتي مع شاحن باستطاعة 15 واط، ما يجعل شحن بطارية الهاتف من 0% إلى 100% قد يحتاج إلى ساعتين و40 دقيقة.ويتوفر الهاتف الجديد اعتبارًا من 16 أكتوبر بسعر يعادل 245 دولارًا أمريكيًا لخيار 128 غيغابايت.