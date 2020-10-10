أعادت مدن ألمانية عدة من بينها برلين فرض حظر التجول وسط ارتفاع مقلق لعدد الإصابات بوباء كوفيد-19.



ففي برلين، على المطاعم والمقاهي إغلاق أبوابها اليوم ابتداءً من الساعة 23.00 وحتى الساعة 06.00، وهي فترة زمنية تشهد غالباً خلال عطل نهاية الأسبوع تدفق عشرات آلاف الأشخاص إلى مقاهي العاصمة التي تبقى مفتوحةً طوال الليل.



ويشمل حظر التجول هذه المتاجر كافة ما عدا الصيدليات ومحطات الوقود، وسيبقى مفروضاً على الأقل حتى 31 أكتوبر.



واتخذت فرانكفورت تدابير مماثلة، كانت دخلت حيز التنفيذ أمس بين الساعة 22.00 و06.00.



وأعلنت كولونيا عاصمة منطقة شمال الراين وستفاليا، أكبر مناطق ألمانيا من حيث عدد السكان، عن تدابير إغلاق مماثلة ابتداءً من الساعة 22.00.



بدورها قررت مدينة هامبورغ فرض إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة ابتداءً من يوم الإثنين.