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أقدمت الفنانة المسرحية التونسية عبير شعبان اليوم (الجمعة) على الانتحار، في حادث هز الوسط الفني في تونس.وقال مصدر أمني تونسي إنه تم العثور على عبير شعبان جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت شنقا، وفقاً لـ «».يذكر أن الفنانة الشابة شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس، ولديها جمهورها الخاص الذي يتابع أعمالها بشغف.