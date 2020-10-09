فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بجائزة نوبل للسلام لجهوده في مكافحة الجوع في العالم.



وقالت لجنة نوبل النرويجية إن برنامج الأغذية العالمي عمل باعتباره قوة محركة على صعيد جهود منع استخدام الجوع سلاحاً يُذكي نيران الحروب والصراعات.



من جهته قال رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إنها كانت «المرة الأولى في حياتي التي لم أجد فيها كلمات للتعبير عن شعوري».



فيما وصف المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لحظة الحصول على جائزة نوبل للسلام بـ«لحظة فخر».



وقال برنامج الأغذية العالمي على صفحته على تويتر: «تأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود أفراد فريق برنامج الأغذية العالمي الذين يعرضون أنفسهم للخطر كل يوم في سبيل إغاثة أكثر من مليون جائع من الأطفال والنساء والرجال حول العالم». ويقدم برنامج الأغذية مساعدات لنحو 97 مليون إنسان سنوياً في 88 دولة.



وسيتم تسليم الجائزة التي تتألف من ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغ 10 ملايين كورون سويدي (حوالى 950 ألف يورو)، رسمياً في العاشر من ديسمبر، يوم ذكرى وفاة الصناعي ألفريد نوبل (1833-1896).