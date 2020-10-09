حصل كبير استشاريي جراحة القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالسعودية زهير الهليس على لقب «رئيس الجمعية العالمية لجراحة القلب للأطفال وجراحات القلب الخلقية»، حسب تغريدة على «تويتر».

يذكر أن الهليس كان من بين 9 آخرين كرموا في العديد من المجالات في 25 نوفمبر 2017، وجاء التكريم في حفلة أقيمت، أخيراً، ضمن فعاليات مبادرة «تكريم» لتوزيع جوائز الإنجازات العربية في العاصمة الأردنية، عمان، حضرتها الملكة نور الحسين وأعضاء العائلة الملكية الأردنية، وشخصيات عربية من جميع أنحاء المنطقة، وتهدف إلى تسليط الضوء على شخصيات عربية أبدعت فيما حققته من إنجازات في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم البيئية والعمل الإنساني فضلاً عن التطوير الاجتماعي والسياسي.

ويعد الهليس أحد أبرز جراحي القلب الرائدين في العالم العربي، إذ أجرى أكثر من 20 ألف عملية قلب كبرى على المرضى البالغين والأطفال، كما ساعد في إنشاء قسم أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

يذكر أن الهليس حاصل على جوائز عديدة منها، جائزة العالم المتميز من شركة المراعي عام 2003، ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في 2008، وجائزة «المفتاحة» التي سلمها له أمير منطقة عسير في 2009، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للشخصيات المتميزة في العالم العربي عام 2014، كما نال شهادة فخرية عليا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص جراحة القلب والأوعية الدموية في 2016.