عاودت حلاّقة الطائف اليوم (الخميس) نشاطها بعد إغلاق دام قرابة 45 يوماً، بعد حصولها على ترخيص لمزاولة المهنة.



وكشفت وفاء صقر لـ «عكاظ» أنها عادت اليوم لفتح محلها ومزاولة نشاطها في الحلاقة للأطفال دون سن العاشرة، وأضافت «الحمد لله كنت على قدر من الثقة بنفسي وبالجميع ولن أستسلم مهما واجهت من محبطات في الحياة».



وقالت «صقر»: «أوجه رسالة لكل شخص، لا تستسلم مهما وقفت الحياة في وجهك.. استمر فأنت لا تعلم متى تفتح أبواب الفرج».



وحول شعورها بالعودة قالت: «إنه شعور عظيم جداً، أنا سعيدة بعودة نشاطي واستقبال أطفالي الصغار أبنائكم وسأسعى لإثبات نفسي في هذا المكان».