بلغت مبيعات الصين من الكمامات 40 مليار دولار، وفقا لمنظمة التجارة العالمية، وذلك خلال الفترة الماضية التي شهدت انتشار فايروس كورونا.

وأكدت وسائل الإعلام أن الصين استحوذت على حصة 57% من السوق العالمية التي بلغ حجمها 71 مليار دولار، كما أن مبيعات تجهيزات الحماية الشخصية من كمامات وقفازات وألبسة واقية ارتفعت بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي ليصل حجمها إلى 98 مليار دولار.

وبحسب ما نقلته صحيفة (RT)، إلى أن ظهور مؤشرات قوية لانتعاش وعودة التجارة الدولية والمبادلات التجارية خلال الشهور الأخيرة، بعد تراجع كبير بسبب انتشار فايروس كورونا.

وأشارت المنظمة إلى أن عودة الاقتصاد ستكون بطيئة وصعبة وغير متكافئة، واستندت منظمة التجارة العالمية في توقعاتها بشأن التجارة العالمية إلى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 4.8% في 2020 وارتفاعه بنسبة 4.9% في 2021.