أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم اليوم (الخميس) فوز الشاعرة الأمريكية لويس غلوك بجائزة نوبل للأدب لعام 2020.

يذكر أن لويز إليزابيث جلوك ولدت في 22 أبريل 1943، وهي شاعرة وكاتبة أمريكية، وواحدة من أبرز الشعراء الأمريكيين في جيلها، وقد فازت بالعديد من الجوائز الأدبية الرئيسية في الولايات المتحدة، مثل وسام العلوم الإنسانية الوطنية، وجائزة بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطنية، وجائزة نقاد الكتاب الوطنية، وجائزة بولينجن، إضافة إلى جوائز أخرى.

كما حازت جلوك جائزة ولقب الشاعر الأمريكي في الفترة من 2003 إلى 2004، وغالبا ما توصف بالشاعرة ذات طابع السيرة الذاتية. وتعرف أعمالها بالكثافة العاطفية وبتصويرها المتكرر للخرافة أو التاريخ أو الطبيعة للتأمل في التجارب الشخصية والحياة العصرية.