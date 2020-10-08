يرتكب الكثير من الناس خطأً فادحاً عند سلق البطاطس، على الرغم من أن هذه هي أبسط عملية، إلا أن الناس في أغلب الأحيان يصبون الماء البارد فوق البطاطس مباشرة. نتيجة لذلك وأثناء عملية السلق، تفقد معظم العناصر الغذائية. الحل الأكثر صحة هو وضع البطاطس النيئة في الماء المغلي وتمليحها فقط عندما تصبح طرية.

وبحسب البوابة البولندية Wirtualna Polska وفقاً لـ «سبوتنيك»، يجب غمر البطاطس الصغيرة (المغسولة جيداً أو المقشرة) في الماء المغلي وسلقها على نار متوسطة لمدة 15-20 دقيقة. كما يجب سلق البطاطس القديمة في قشرها، لأن أفضل المواد تكون تحت القشرة. في حالة التقشير، يجب جعل القشرة رقيقة قدر الإمكان، يمكن تقطيع البطاطس المهروسة إلى قطع صغيرة لتقليل وقت الطهي.

يمكنك إضافة الحليب بنسبة 250 مليلتراً لكل لتر، والزبدة والبصل إلى الماء الذي يتم فيه سلق البطاطس، هكذا يصبح مذاقها أفضل.

كما أكدت البوابة البولندية أيضاً أن البطاطس مصدر ممتاز لـ «فيتامين C» إذ تغطي الخضراوات الجذرية متوسطة الحجم ربع الاحتياجات اليومية. إضافة إلى ذلك، يتلقى الشخص المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والمنغنيز واليود والصوديوم والكبريت عن طريق تناول البطاطس.