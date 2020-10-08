بعد أن كانت مزعجة للعديد من الأشخاص، ومهدرة للقليل من الوقت، تختبر منصة نيتفلكس ميزة مشاهدة دون مقاطعة خيار إيقاف تشغيل النافذة المنبثقة التي تظهر بعد مشاهدة 3 حلقات متتالية لتسأل إن كنت لا تزال تشاهده؟وأكد متحدث باسم نيتفلكس، أن الميزة لا تزال في وضع الاختبار، مشيراً -حسب موقع العربية- إلى ظهور مربع يسأل المشاهد إذا كان لا يزال يشاهد أو يريد التشغيل دون السؤال مرة أخرى، وفي حال كان لا يريد أن تقاطعه نيتفلكس كل 3 حلقات، فإن النقر على التشغيل دون السؤال مرة أخرى يسمح له بالاستمتاع بالمحتوى.