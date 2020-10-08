توقع عدد من المختصين في الهواتف الذكية إعلان «أبل» عن الجيل القادم من هواتف آيفون الذكية، بعد إشاراتها عن حدث إطلاق منتجات جديدة في ١٣ أكتوبر الجاري.دعوة «أبل» للحدث بدأت بعبارة «Hi, Speed»، في تلميح إلى التسريبات التي تتحدث عن دعم شبكات الجيل الخامس (5G) في هواتف آيفون المرتقبة، بالنظر إلى أن شبكات الجيل الخامس هي الجيل القادم من شبكات الاتصالات التي تَعِد بسرعة بيانات هائلة.