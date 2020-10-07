أعلن قائد عسكري روسي كبير، للرئيس فلاديمير بوتين في عيد ميلاده الثامن والستين، اليوم (الأربعاء)، أن البلاد اختبرت صاروخها تسيركون، وهو صاروخ كروز أسرع من الصوت، وإنه أصاب هدفا بنجاح في بحر بارنتس.

وأضاف رئيس الأركان العامة بالجيش الروسي فاليري جاراسيموف خلال اتصال مرئي مع بوتين، أن الضربة التجريبية نُفذت (الثلاثاء) انطلاقا من سفينة الأدميرال جورشكوف التي كانت في البحر الأبيض بشمال روسيا.

وتحدث بوتين، الذي تعهد بتعزيز الوجود العسكري الروسي في القطب الشمالي، بشكل إيجابي عن الصواريخ التي تتجاوز سرعتها سرعة الصوت وعن جيل جديد من الأسلحة الروسية. وأشاد بتجربة الإطلاق الجديدة.

وقال لجاراسيموف: «هذا حدث كبير ليس فقط في حياة القوات المسلحة، بل أيضا لروسيا كلها، للبلد بأسره».

وأصاب الصاروخ هدفا يبعد 450 كيلومترا خلال أربع دقائق ونصف من وصوله إلى سرعات تفوق سرعة الصوت بلغت أكثر من ثمانية ماخ.