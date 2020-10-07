أصدرت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء، تحذيراً جديداً من وابل وشيك من الكويكبات الفضائية، يتمثل في ما لا يقل عن 5 كويكبات تحلق قرب كوكب الأرض، ابتداء من اليوم، ولمدة 4 أيام.

وبحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم»، فإنه بداية سيمر كويكب 2020 RV2، الذي يبلغ قطره نحو 25 مترا، عند مسافة 5.69 مليون كم. بينما الكويكب التالي 2020 RR2 وهو بقطر 26 مترا فسيمر على مسافة آمنة تبلغ 6.2 مليون كم.

ويتجاوز اليوم كويكب 2020 RK2 البالغ قطره 46 مترا، كوكبنا على مسافة 3.8 مليون كيلومتر. وفي اليوم نفسه، يمر كويكب 2019 SB6 البالغ قطره 15 متراً، من مسافة 4.5 مليون كم، وأخيراً، سيحلّق كويكب 2020 SR6 بقطر 25 مترا قرب الأرض على مسافة 2.7 مليون كم.