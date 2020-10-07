أصدرت محكمة ألمانية على ممرض بولندي سابق يدعى جيغوج ستانيسلاف البولندي يبلغ من العمر 38 عاماً، حكماً بالسجن مدى الحياة، وهي العقوبة القصوى في ألمانيا لإدانته بقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص، بإعطائهم جرعات زائدة من الأنسولين، في قضية تذكّر بجرائم مشابهة ارتكبها الممرض نيلز هوغل وراح ضحيتها العشرات.

وتناول القرار الاتهامي 6 جرائم قتل مفترضة، فيما أضيفت جريمة سابعة خلال المحاكمة، لكن لم تصدر المحكمة إدانة في حقه سوى في ثلاث جرائم.

واعتذر الممرض في نهاية جلسة المحاكمة من أقرباء الضحايا مبدياً ندمه، مضيفاً «ما فعلته كان ولا يزال وحشياً جداً»، وذلك بعدما رفض الكلام خلال الجلسات.

وكان الممرض يعاني شخصياً من مرض السكري، وأقرّ بأنه كان محكوماً بالسجن عشر سنوات في بولندا بتهمة التزوير، وأمضى عقوبة بالسجن بين 2008 و2014، كما ارتكب عمليات سرقة في طفولته.