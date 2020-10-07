أعلنت جائزة نوبل للفيزياء أمس (الثلاثاء)، تتويج البريطاني روجر بنروز، والألماني رينهارد غنزل، والأمريكية أندريا غيز، في مجال البحوث المتعلقة بـ«الثقوب السوداء» (مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها).وفاز البريطاني بنروز بالجائزة لاكتشافه أن «تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة»، في حين أن غنزل وغيز توجا لاكتشافهما «جسماً مدمجاً فائق الضخامة في وسط مجرّتنا»، على ما أعلنت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين في ستوكهولم.وقال رئيس لجنة نوبل للفيزياء ديفيد هافيلاند، لدى إعلانه الجائزة «اكتشافات الفائزين بالجائزة هذا العام مهدت الطريق لدراسة المواد المضغوطة وفائقة الكتلة».