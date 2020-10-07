أعلنت شركة «وورنر براذرز»، (الإثنين) الماضي، تأجيل إصدار فيلمي «دون» و«ذا باتمان» عقب تأثر دور السينما بتبعات جائحة «كورونا» والإجراءات الاحترازية المطبقة في العديد من الدول.وقالت «وورنر براذرز»، إنها ستؤجل إصدار فيلمي «دون» و«ذا باتمان»، في انتكاسة أخرى لصناعة الترفيه التي تضررت من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد 19، بحسب «سكاي نيوز».وقررت الشركة عرض فيلم «دون»، فيلم خيال علمي، في أكتوبر 2021 بدلا من ديسمبر القادم. وتأجل عرض فيلم «ذا باتمان» إلى ربيع 2022 بدلا من أكتوبر من العام القادم.