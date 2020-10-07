ساهمت سيدة سعودية، متوفاة دماغياً، في إنقاذ حياة عدد من الأشخاص، بعد تبرع ذويها بأعضائها في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، ليستفيد منها عدد من المرضى المحتاجين والمنتظرين على قائمة التبرع.ونجح فريق من الجراحين من المركز السعودي لزراعة الأعضاء في إجراء عملية نقل القلب والرئة والكليتين والكبد، لمرضى آخرين، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية وفاتها دماغياً، وفقاً للفحص السريري والفحوصات الخاصة الدقيقة، وإبداء ذويها الرغبة في التبرع، ليسهموا بذلك في إنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي.