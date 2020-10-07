أجبرت الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا العديد من قطاعات الأعمال إلى الاستفادة من خدمات موظفيهم عن بعد، وإنجاز العديد من الأعمال الموكلة إليهم من منازلهم.ويرى مختصون تحقيق العمل عن بعد فوائد عدة للموظفين وقطاعات الأعمال، الأمر الذي أدى إلى قبول خبير له في العديد من المجالات حتى صنف كصفقة رابحة للطرفين.وأظهرت دراسات علمية أن العمل عن بعد له القدرة على أداء وإنتاجية الموظفين 13%، مرجعة ذلك إلى أن العمل عن بعد لا يعرض الموظفين لتضييع الوقت بسبب التأخر في الوصول إلى مقر العمل، والأحاديث الجانبية وغيرها من «عوامل التشتيت».الحفاظ على المتميزينخفض تكاليف التشغيل في المكاتبزيادة إنتاجية الموظفينتحسين جودة العملالحصول على ساعات عمل إضافية