أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، القبض على وافد ربط طفلا واعتدى عليه بضربه بسوط في مكة المكرمة.

واستندت النيابة في أمرها، على توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتحريك الدعوى الجزائية بحق المعتدي على الطفل وما تم رصده في مركز الرصد النيابي.

وأوضح المصدر أن للطفل حماية جنائية تتمثل في حرمة الاعتداء عليه وتعنيفه، طبقاً لنظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء.

وشدد المصدر المسؤول أن النيابة العامة تقف بحزم تام تجاه كافة السلوكيات المنطوية على ما يمس حقوق الطفل أو ينتهكها وتُشكّل جريمة، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية في هذا الشأن تحت طائلة العقوبات المقررة لذلك نظاماً، وفقاً لاختصاصها بموجب المادتين (١٥-١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.