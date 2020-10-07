ذكرت وسائل إعلام مصرية، (الثلاثاء)، أن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية أعلنت عن فقد البصمة رقم 13533 والخاصة بخاتم شعار الجمهورية «ختم النسر».

ونشرت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية إعلانا في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف القومية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

ونقلت صحيفة «الوطن» المصرية عن مصادر في الوزارة قولها إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني للتمكن من استخراج بدل فاقد للختم المفقود.

ويعد «ختم النسر» ضروريا في المعاملات الرسمية والأوراق الصادرة عن الوزارة سواء داخل مصر أو خارجها.