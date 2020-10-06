أعلنت الموسوعة الرقمية الأولى «ويكيبيديا» بنسختها العربية تفوق السعوديين على سكان الدول العربية من حيث عدد الزيارات للموقع، بواقع ٥٦ مليون زيارة في شهر سبتمبر، وبفارق ٢٧ مليون زيارة عن سكان مصر، الذين زاروا الموقع خلال شهر واحد ٢٩ مليون زيارة.وأشارت ويكيبيديا، في تغريدة عبر حسابها في تويتر، إلى أن زيارات العراقيين وصلت إلى ١٤ مليون زيارة، فيما بلغ عدد الزيارات من المغرب ١١ مليون زيارة، إضافة إلى ١٠ ملايين زيارة من الجزائر.