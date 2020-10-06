أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فايروس كورونا المستجد حتى نهاية عام 2020 الجاري.

وقال تيدروس، في كلمة ألقاها (الثلاثاء) خلال اختتام اجتماعات للجنة التنفيذية المعنية بجائحة كورونا: «سنكون بحاجة إلى اللقاحات، وهناك أمل في إمكانية أن نحصل على لقاح حتى نهاية هذا العام».

وتعمل آليات تطوير اللقاحات «COVAX»، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، على 9 أمصال مرشحة ضد الفايروس، وتستهدف توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاح الفعال بعد الحصول عليه حتى نهاية العام 2021.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فايروس كورونا المستجد «COVID-19».