كشفت وزارة الثقافة والسياحة الصينية أن البلاد شهدت 425 مليون رحلة سياحية محلية خلال الأيام الـ4 الأولى من عطلة الأسبوع الذهبي، التي بدأت في الأول من أكتوبر، بحسب موقع «CNN».

ووفقاً لبيانات من وزارة الثقافة والسياحة، فقد حققت الأيام الـ4 الأولى من عطلة الأسبوع الذهبي التي تستمر 8 أيام، أكثر من 45 مليار دولار من عائدات السياحة، في أول عطلة رسمية في البلاد منذ تخطي الصين تفشي فايروس كورونا.

وتتنافس الحكومات المحلية في جميع أنحاء الصين على جذب السياح المحليين خلال فترة العطلة، مع إصدار أكثر من 20 حكومة إقليمية وبلدية قسائم سفر، بينما قدم نحو 1500 موقع سياحي في جميع أنحاء البلاد تذاكر مجانية أو مخفضة السعر.