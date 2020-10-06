أكد رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل رايان أن «أفضل تقديراتها» تشير إلى أن شخصًا واحدًا تقريبًا من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم ربما أصيب بفايروس كورونا المستجد.

وقال في حديثه (الإثنين)، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المكون من 34 عضوًا يركز على جائحة كوفيد-19، إن الأرقام تختلف من المدينة إلى الريف، وبين المجموعات المختلفة، ولكن هذا يعني في النهاية «الغالبية العظمى من العالم لا تزال في خطر».

وأضاف رايان: «نحن الآن متجهون إلى فترة صعبة. المرض يواصل الانتشار».

وذكر أن منظمة الصحة قدمت إلى السلطات الصينية قائمة للنظر فيها، تضم خبراء للمشاركة في بعثة دولية إلى الصين للتحقيق بشأن منشأ فايروس كورونا.

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي حث الدول على التضامن والتصرف بحزم، إن هناك اختلافات ملحوظة في عدد الحالات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه «على الرغم من إصابة جميع البلدان بهذا الفايروس، يجب أن نتذكر أن هذه الجائحة غير متكافئة. فهناك 10 دول تشكل 70% من جميع حالات الإصابة والوفيات المبلغ عنها و3 دول فقط تشكل النصف».

وعلى مستوى العالم، تم تأكيد إصابة ما يزيد على 35 مليون شخص بالفايروس، لكن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الرقم الحقيقي يقترب من 800 مليون شخص.