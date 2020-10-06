غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الساعات الأولى من صباح (الثلاثاء)، مركز «وولتر ريد» الطبي العسكري، حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد، ليعود إلى البيت الأبيض.

وخرج ترمب مرتديا كمامة طبية من مبنى مركز «وولتر ريد» الطبي العسكري الوطني في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند وتوجه إلى سيارة ليموزين نقلته إلى المروحية الرئاسية في رحلة قصيرة إلى البيت الأبيض.

وامتنع ترمب عن تقديم أي رد على أسئلة للصحفيين حول عدد المصابين بفايروس كورونا في البيت الأبيض، مكتفيا بالقول: «شكرا جزيلا لكم».

وأكد ترمب، في تغريدة نشرها عبر «تويتر»، أنه سيعود قريبا إلى أنشطته في إطار الحملة الانتخابية، متهما «وسائل الإعلام الكاذبة» بمواصلة نشر «أخبار مزورة» حوله.