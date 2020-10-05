لست بحاجة أبداً إلى ريشة وألوان زيتية ومعطف أبيض لتبدأ في الرسم، فأشياء بسيطة من حولنا تستطيع من خلالها البدء في تنمية الهواية التي من شأنها أن تساعدك للتعبير عما يدور في داخلك، وتفريغ المشاعر والطاقة السلبية، واكتشاف الذات. ويرى مختصون أن للرسم قدرة على تحفيز الفص الأيمن للدماغ المسؤول عن تنمية الجانب الإبداعي، وتحسين الذاكرة، والتفكير خارج الصندوق، والمساهمة في فتح أفق أرحب في العقل. ويساهم الرسم أيضاً في زيادة تنمية الملاحظات حول التفاصيل الدقيقة من حول الشخص، وتدريب العين عليها لرصدها، إضافة إلى تأثير الألوان على النفس وصناعتها المشاعر في داخلنا.فوائد للرسم:خلق البهجة في داخلكتحفيز الجانب الإبداعي في الدماغالاسترخاء والتخلص من الإجهادالتركيز وملاحظة أدق التفاصيلالتفكير خارج الصندوق