توفي المصمم الياباني ومؤسس العلامة التجارية العالمية Kenzo كينزو، تاكادا في باريس، عن عمر 81 عاماً.وفي بيان للمتحدث باسم العلامة التجارية حسب CNN، أشار إلى أن تاكادا توفي بسبب مضاعفات فايروس كورونا، وأضاف: «ببالغ الحزن تعلن العلامة التجارية وفاة مديرها الفني، كينزو تاكادا. بسبب المضاعفات المتعلقة بكوفيد 19 عن عمر يناهز 81 عامًا في المستشفى الأمريكي في نويي سور سين بفرنسا». وأحدث المصمم الراحل كينزو ضجة كبيرة في مشهد الموضة في باريس مع ظهور خط الأزياء الذي يحمل الاسم نفسه لأول مرة في عام 1970.