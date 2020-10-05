قررت دار الأوبرا الملكية في لندن بيع لوحة من سبعينات القرن الماضي ضمن محاولاتها الحثيثة لجمع الأموال لتجاوز جائحة كورونا التي أوصلتها إلى أسوأ أزمة في تاريخها.وستعرض اللوحة التاريخية، «بورتريه ديفيد ويبستر»، للبيع في الـ 22 أكتوبر. وقالت دار كريستيز إن تقديرات ثمن اللوحة تتراوح بين 11 و18 مليون باوند بحسب سكاي نيوز.وقال الرئيس التنفيذي لدار الأوبرا الملكية أليكس بيرد في بيان «إذ نواجه أكبر أزمة في تاريخنا فإن بيع بورتريه ديفيد هوكني الرائع للسير ديفيد ويبستر جزء أساسي من إستراتيجيتنا للانتعاش، وسيتم استخدام العائد في ضمان إمكانية عودة أعظم فناني العالم إلى مسارحنا».