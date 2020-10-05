كشف وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا (الأحد)، أن الحكومة ستفرض على الأرجح قيودا جديدة في البلاد خلال الأسبوع القادم، في محاولة لوقف التزايد المستمر في حالات الإصابة بـ«كورونا».

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي (الثلاثاء) ليقرر كيفية مواجهة الزيادة الجديدة في الإصابات، في الوقت الذي تبدو فيه المناطق الجنوبية من البلاد لأول مرة أكثر هشاشة بالنسبة لخطر الفايروس.

وقال سبيرانزا لقناة «راي» الإيطالية الرسمية: «المعركة لم تنته بعد، لا نشهد الأرقام التي تشهدها دول أوروبية أخرى، لكننا نمر بمرحلة زيادة كبيرة في الإصابات وآمل أن تعم البلاد روح التوحد».

وتشمل التدابير المطروحة للبحث جعل وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن المفتوحة في جميع أنحاء البلاد وإعادة فرض قيود على التجمعات.

وصرح سبيرانزا: «وضع الكمامات أساسي، وكلما زاد استخدام الإيطاليين لها كانت النتيجة أفضل».