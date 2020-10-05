وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفايروس كورونا، خصوصا مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى (الأحد)، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، وعدد من المختصين بالقطاع الطبي بالقوات المسلحة.

وتم خلال الاجتماع تناول تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وكذلك متابعة الموقف العام لانتشار فايروس كورونا، إضافة إلى عدد من المشاريع القومية في قطاع الصحة.

وجرى استعراض ما تم من خطوات واتصالات من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية. وعرضت الدكتورة هالة زايد آخر مستجدات الموقف الوبائي لفايروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وجهود المكافحة من قبل الدولة، بما في ذلك إجراء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاح، فضلاً عن إجراءات الحجر الصحي والكشف الطبي بالمنافذ والمطارات بالمحافظات السياحية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال الفعاليات التي ستشهدها مصر على مدار الفترة القادمة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية وكأس العالم لكرة اليد.