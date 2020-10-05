تعرض مطعم للوجبات السريعة في العاصمة البريطانية لندن، لغرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 5000 ريال، بسبب تقديم الخدمة لزبون بعد 4 دقائق فقط على موعد منع التجول، وهو الساعة الـ10 مساء.

وغرم رجال الشرطة المسؤولون عن تنفيذ القانون مطعم الوجبات في منطقة إلفورد الواقعة شرقي لندن، بعد أن شاهدوا زبونا وهو يقف على باب منزله ينتظر وجبته السريعة.

وقالت شرطة ريدبريدج إنها نظرت في إيصاله وقالت إنه تم تقديمه في «الساعة الـ10 مساء عند النقطة»، لكنهم أوضحوا أن الموظفين لم يقدموا له طعامه «حتى الساعة الـ10.04 مساء»، لذلك تم إصدار غرامة لأن منع التجول يبدأ في الساعة الـ10 مساء، اعتبارا من 24 سبتمبر الماضي.

وقال مالكو مطعم «بيمز» إن موظفيهم «انتهكوا عن غير قصد» منع التجول وبدأوا في معالجة طلبه قبل الساعة الـ10 مساء.

وقالوا في بيان: «كان لدى موظفينا انطباع بأنه إذا تم تقديم طلب بحلول الساعة الـ10 مساء، فلا يزال من الممكن تقديمه.. واستغرق الطعام أقل من 4 دقائق للوصول وغادر الساعة الـ10.04 مساء».

وأضاف بيان مالكي المطعم: «بعد ذلك صُدم موظفونا عندما علموا أنهم انتهكوا القوانين الجديدة في غضون 4 دقائق فقط».

وأشاروا إلى أن القواعد الجديدة المتعلقة بـ«كوفيد-19» أصبحت كثيفة وسريعة وأحيانا لا يكون واضحا بالضبط كيف ينبغي تفسيرها.

وأضافوا أن الخطأ «ارتكب بحسن نية»، إذ قالوا إن مطالبة الزبون بالمغادرة وعدم تقديم الوجبة له كان سيكون إهانة.

لكنهم قالوا إنهم لن يقدموا شكوى إلى الشرطة «ومن الواضح أنهم سيهتمون بشكل أكبر في المستقبل بالالتزام بالقانون».