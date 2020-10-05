أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، (الأحد)، إغلاقا جديدا للشركات غير الأساسية والمدارس في بعض المناطق بالمدينة، وحدد 9 مناطق وتقسيمات بريدية لديها معدل إصابة بفايروس كورونا أعلى من 3%.

وسجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، نحو 50 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا، و687 حالة وفاة جديدة.

وارتفع إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، منذ بدء تفشي الوباء، إلى 7.4 مليون إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 209 آلاف حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا.