كشفت السجلات الداخلية في مراكز ومستودعات شركة أمازون زيادة الإصابات بين موظفي الشركة البشر العاملين في المراكز التي يعمل بها روبوتات بنسبة 50% عن المراكز التي تعتمد على الأيدي البشرية بشكل أكبر.وعلى الرغم من ادعاء الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية أن التكنولوجيا تقلل من نسبة الإصابة بالحوادث، إلا أن التقرير وفقاً لما نشرته «ديلي ميل البريطانية». وكانت شركة أمازون بدأت استخدام الروبوتات في مستودعاتها في عام 2012، بعدما اشترتها شركة الروبوتات Kiva Systems، بـ775 مليون دولار.