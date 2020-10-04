أتاحت الخصائص الجديدة لجهاز بلايستيشن 5 إمكانية استخدام المايكرفون المدمج في وحدة التحكم في العديد من الألعاب من خلال النفخ عليه لدفع الأجسام بالهواء داخل الألعاب.وأوضحت صور بثها عدد من المؤثرين اليابانيين بعد تجربتهم حجم الجهاز وتغطية جسم الجهاز الداخلي باللون الأسود اللامع. ولفت معظم المؤثرين الذين قاموا بتجربة الجهاز إلى أن الصوت الصادر من مروحة التبريد كان منخفضاً ويكاد يكون منعدماً إضافة إلى بقاء صوت نظام التبريد منخفضاً طوال الوقت حتى خلال تشغيل عدد من الألعاب إلا أن الهواء الذي كان يخرج من الجهاز كانت حرارته عالية بعض الشيء.