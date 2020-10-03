تزدحم الشوارع بالعديد من مطاعم الوجبات السريعة، التي أثرت بشكل أو بآخر على نمط حياة عدد من الأشخاص، حتى صار تناول الطعام من خارج المنزل نمط حياة لهم، وسط ازدحام جدولهم اليومي، وكثرة الخيارات المتاحة أمامهم.ويعد صنع الطعام في المنزل طريقة آمنة للتأكد من سلامة الطعام من الجراثيم التي قد تنتقل من الخارج وسلامته، إضافة إلى التحكم في عدد السعرات الحرارية في الأطباق، وتناول طعام صحي ومفيد وطازج.ويتيح الطهي المنزلي للأشخاص خفض تكلفة إعداد الأطباق، إضافة إلى إتاحة خيارات متعددة لطهي أطباق صحية دون اللجوء إلى استخدام الزيوت المهدرجة، وإمكانية صناعة أطباق جديدة بمقادير منزلية خاصة.