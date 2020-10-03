أطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تحدياً للموهوبين من المخرجين والمخرجات لصناعة فيلم قصير خلال 48 ساعة فقط. وكشف المهرجان عن التحدي في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: «48 ساعة، مفاجأة واحدة، وبلا أي تخطيط مسبق، ما الذي يمكنك إنجازه؟ نداء إلى مخرجي ومخرجات المستقبل: هل لديك الموهبة والعزيمة لقبول تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة؟ إنها فرصتك لإنجاز فيلم قصير في يومين فقط». وأوضح المهرجان، أن باب التقديم سيتم فتحه اليوم (الأحد)، 4 أكتوبر.ويأتي التحدي في إطار مواصلة مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي دعمها صناعة الأفلام السعودية الناشئة، ودعم صناع الأفلام والمواهب من كل أنحاء العالم. وبدأ المهرجان استعداداته مبكراً في تجهيز الدورة الثانية من المهرجان، التي من المقرر أن تقام في النصف الثاني من عام 2021، بعد إلغاء الدورة الافتتاحية في مارس الماضي نظراً لظروف جائحة كورونا.يذكر أن المهرجان أعلن أخيراً تقديم منحتي إنتاج بقيمة 500 ألف دولار لفيلمين من معمل البحر الأحمر السينمائي، للمشاركة في الدورة الافتتاحية لمعمل البحر الأحمر السينمائي.