على امتداد جزيرة النورس بممشى بعرض 25 مترا وبطول يتجاوز 2000م للاتجاهين، وتطل عليه العديد من المطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية والفنية، إلى جانب صالة سينما، ومرسى قوارب، وشاطئ خاص بالسيدات، إضافة إلى نادٍ صحي، ومنطقة للألعاب، مع توفير فعاليات ترفيهية متعددة تناسب جميع فئات المجتمع وجميع الفئات العمرية، دشن أمين محافظة جدة صالح التركي أمس (السبت)، مشروع تطوير «جزيرة النورس».وتعد «جزيرة النورس» ضمن المشاريع التي تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، وفقا لمبادرة «أنسنة المدن»، للمساهمة في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والمناطق الترفيهية، وزيادة عدد ممارسي الرياضة.