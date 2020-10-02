أتاحت منصة «تويتر» ميزة التغريدات الصوتية، لمزيد من المستخدمين على (iOS)، ما يتيح لأولئك المستخدمين تسجيل مقتطف صوتي لتضمينه مع التغريدة. وقالت «تويتر»: إنها تخطط الآن لإضافة نصوص إلى التغريدات الصوتية لتحسين إمكانية الوصول، مما قد يساعد في معالجة الانتقادات التي واجهتها المنصة عند إطلاق الميزة في 17 يونيو.وواجهت الميزة انتقادات بسبب عدم دعمها لإمكانية الوصول وعدم وجود أي طريقة لمشاهدة النسخ النصية من التغريدة الصوتية. وتبين لاحقاً أنه لم يكن هناك فريق خاص في «تويتر» لإمكانية الوصول، وبدلاً من ذلك، طلبت الشركة من الموظفين التطوع بوقتهم بالإضافة إلى عملهم المعتاد للتركيز على إمكانية الوصول. وقالت المنصة بعد يوم واحد من الإعلان عن الميزة الجديدة والانتقادات الواسعة حولها: إنها تستكشف كيفية تكوين مجموعة أكثر تخصيصاً تركز على إمكانية الوصول.وأعلنت «تويتر» في شهر سبتمبر عن فريقين جديدين مخصصين لإمكانية الوصول: أحدهما يروج لإمكانية الوصول داخل منتجات تويتر، والآخر يركز على إمكانية الوصول إلى «تويتر» كشركة.وكجزء من ذلك الإعلان، أشارت «تويتر» إلى أنها تخطط لإضافة التسميات التوضيحية التلقائية إلى الصوت والفيديو على المنصة بحلول أوائل عام 2021.وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي أن التغريدات الصوتية ستأتي إلى أندرويد ونسخة الويب في وقت ما في عام 2021.