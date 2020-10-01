لم يكن اليوم (الخميس) الموافق 1 أكتوبر 2020م على مواقع التواصل الاجتماعي يوماً عادياً للسعوديين ممن يصفون أنفسهم بـ«عشاق القهوة» أو «المزاج». ففي الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للقهوة الذي يصادف الأول من أكتوبر، عجت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «تويتر» بصور القهوة بأنواعها وأشكالها كافة في صورة واضحة للإقبال الكبير والمحبب عند الشباب والشابات الأمر الذي يؤكد توسع كبير في الاستثمار في مجال القهوة من خلال المقاهي التي بدأت بالانتشار بشكل كبير في كل المدن والمحافظات.



وتعد القهوة العربية التي ارتبطت بتاريخ السعوديين من أجمل المشروبات التي تقدم في الضيافة العربية عند استقبال الضيوف وكتب عنها شعراء العرب أجمل الأبيات والأوصاف.



ويوافق الاحتفال باليوم العالمي للقهوة في بداية أول يوم من شهر أكتوبر، في جميع أنحاء العالم، بعدما وافقت المنظمة الدولية للقهوة عليه بشكل رسمي في 1 أكتوبر 2015 كمناسبة للاحتفال بمشروب القهوة في مدينة ميلان الإيطالية.



بدوره أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عبر حسابه في «تويتر» أنه يوجد في مناطق المملكة كافة أكثر من 15 ألف سجل تجاري لنشاط القهوة تصدرتها منطقة الرياض بـ4156 سجلاً تجارياً.

وجاء ترتيب المناطق كالتالي:



1- الرياض 4156



2- مكة المكرمة 3241



3- الشرقية 2332



4- عسير 1146



5- المدينة المنورة 1075



6- القصيم 781



7- جازان 686



8- تبوك 460



9- حائل 403



10- نجران 328



11- الجوف 316



12- الباحة 198



13- الحدود الشمالية 198