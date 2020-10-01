طردت حديقة لينكولنشاير البريطانية للحياة البرية، خمس ببغاوات من العرض العام بعد أن بدأت في توجيه الشتائم للزوار والموظفين.

ونقل موقع «الإمارات اليوم» عن الرئيس التنفيذي للحديقة ستيف نيكولز قوله، إن «الأمور سارت في البداية على ما يرام، ولم يكن يقلقنا بشأن هذه الببغاوات الأفريقية سوى تعاملها المحتمل مع الأطفال».

وأضاف أن هذه الببغاوات الرمادية إريك، وجيد، وإلسي، وتايسون، وبيلي، وصلت إلى الحديقة عن طريق التبرع.

وتابع: «لقد بدأت الببغاوات في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية تردد الشتائم على مسامع الزوار والعمال، وهي كلمات مختصرة من عدة أحرف، ويسهل على الببغاء حفظها وترديدها».