اقتحمت مجموعة من المحتجين أحد المصارف في وسط بيروت (المركز الرئيسي) للمطالبة بأموالهم، وفقا لمندوبة الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعوات التي أطلقها محتجون بالدخول إلى كل المصارف، احتجاجاً على السياسة المالية ولمعرفة مصير أموال المودعين.

وتواجه البنوك أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية، إذ تباطأت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي، ما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون. وجرى تجميد المدخرات الدولارية للمودعين.

وتفاقمت أزمة لبنان بعد استقالة الحكومة عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، والذي دمر أنحاء من العاصمة. وتعثرت جهود تشكيل حكومة جديدة غير حزبية من الوزراء والاختصاصيين في ظل سياسات طائفية.