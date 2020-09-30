طور المخترع ريتشارد براوننج بدلة مسعف طائر لإنقاذ المصابين في المناطق النائية أو على الجبال، حيث لا يمكن أن تهبط الطائرات، أو في تلك المناطق التي لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول لها.

وبعد عام من المحادثات بين خدمة الإسعاف الجوي الشمالية (GNAAS) وشركة «جرافيتي إنداستوريز» البريطانية، تم إجراء أول رحلة تجريبية ناجحة، التي تختصر 25 دقيقة مشي بـ90 ثانية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاستخدام الرسمي في وقت مبكر من الصيف المقبل.

ووصف أندي موسون، مدير العمليات في GNAAS، هذه الفكرة التي جاء بها بأنها «رائعة».

وقال إن ذلك يعني أن المسعف يمكن أن «يطير» إلى قمة خلال 90 ثانية بدلاً من أخذ 30 دقيقة سيرًا على الأقدام.

وأضاف موسون أن التمرين أظهر الإمكانات الهائلة لاستخدام البدلات النفاثة لتقديم خدمات الرعاية الحرجة.

وقال إن البدلات تحتوي على محركين صغيرين على كل ذراع والآخر في الخلف مما يسمح للمسعفين بالتحكم في حركتهم بمجرد تحريك أيديهم.