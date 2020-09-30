قبل أن تبدأ ملامح الخريف في الظهور جلياً على أوراق الشجر، وتبدل رياح الصيف بأمطار الخريف، بدأت مناطق سعودية هذه الأيام توديع درجات الحرارة الأربعينية، بدءاً من الاثنين الماضي.وكشف الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني لـ«عكاظ» عن مغادرة درجة الحرارة 40 عدة مناطق بالمملكة بدءا من يوم أمس الاثنين، مبيناً أن مناطق شمال المملكة ووسطها باتجاه منطقة الرياض ودعت فعلياً درجات حرارة أعلى من الـ٤٠، فيما تستمر درجات الـ40 على غرب المملكة 10 أيام قادمة.وتوقع الجهني حالة جوية ماطرة بدأت اعتبارا من البارحة (الثلاثاء) على جنوب وغرب المملكة تكون ذروتها نهاية الأسبوع على مناطق جازان، الباحة، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة. وأضاف: «ستكون السحب المتوقعة غزيرة الأمطار كثيفة الصواعق وهذا نمط الفترة الحالية حتى نهاية أكتوبر، بقي عن الوسم، موسم الأمطار الفعلي في منطقتنا 18 يوما فقط».من جهته، أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة «تسميات» الدكتور عبدالله المسند أن مدينة أبها سجلت 17 درجة، فيما سجلت خميس مشيط 18 درجة، ودخلت القريات ضمن المدن ذات درجات الحرارة المنخفضة بـ19 درجة، ضمن رصد درجات الحرارة الصغرى المسجلة لـ28 محطة في ‫السعودية، ودرجات الحرارة الكبرى التي تصدرتها عرفات في العاصمة المقدسة بـ45 درجة، تلتها الدمام بـ44.6 درجة مئوية، وسجلت 10 مدن سعودية درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية.وقال المسند: قد يغلق بعض الناس، خاصة كبار السن خاصة، مكيفات التبريد ليلاً عند النوم لتحسن الأجواء في المناطق الشمالية من المملكة.