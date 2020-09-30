أوضح المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية سيرغي كريكاليف أن الطاقم المكون من رائد الفضاء الأمريكي كريس كاسيدي ورائدي الفضاء الروسيين أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر يعتزمون وقف تسرب للهواء في محطة الفضاء الدولية خلال الأيام القادمة.وأشار كريكاليف إلى أن التسرب سجل في قطاع واحد بوحدة الخدمة، لافتاً إلى إمكانية تزويد المحطة بالمزيد من الهواء.وأعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» تسربا للهواء بمحطة الفضاء الدولية أعلى من المستويات الطبيعية، مؤكدة أن ذلك «لا يمثل أي خطر على الطاقم الروسي الأمريكي» بالمحطة، بحسب روسيا اليوم.