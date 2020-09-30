وقعت شركة «مانجا للإنتاج» التابعة لـ«مسك» عقد شراكة لتصنيع منتجات خاصة بمسلسل الأنيمي السعودي «أساطير في قادم الزمان» بأسلوب الرسومات اليابانية وفيلم «الرحلة» الذي سيعلن عن إطلاقه قريباً، على أن تصبح هذه المنتجات متاحة للشراء من عام 2021.وتأتي الشراكة عقب إطلاق مسلسل «أساطير في قادم الزمان» في يناير الماضي، المسلسل الأول سعودياً الذي يتم إنتاجه بالتعاون مع شركة «توئي أنيميشن»، أحد أعرق الاستوديوهات اليابانية وأكثرها شهرة في هذا المجال.وتدور أحداث المسلسل المُكوّن من 13 حلقة في المستقبل في المملكة العربية السعودية، إذ يُقدّم أجمل وأروع الحكايات التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم وترويها الجدة «أسماء» لأحفادها وقطهم الآلي «أنيس».واستطاع المسلسل أن يحقق 70 مليون مشاهدة وتم عرضه عبر المنصات في العالم العربي وأمريكا واليابان والصين وتايوان وهونغ كونغ.