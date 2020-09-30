أفادت دراسة أجراها علماء أمريكيون، أن الصور التفصيلية تبعد التركيز على النص وفهمه، عن الأطفال الذين أعمارهم من 6-8 سنوات.

وأشارت صحيفة Daily Mail، إلى أن الخبراء استنتجوا أن الصور الملونة «خصوصا إذا كانت كثيرة»، غالبا ما يكون تاثيرها عكسيا، لأنها تشتت انتباه الطفل.

وحسب موقع «روسيا اليوم» تشير آنا فيشر من جامعة كارنيغي ميلون في بنسلفانيا، إلى أنها طلبت مع زملائها من البالغين اختيار الصور غير الضرورية لفهم المعنى المنشور في كتاب للأطفال، وبعد إزالة الصور من النصف الثاني من النص، أعطي الكتاب لأطفال أعمارهم 6-8 سنوات، واتضح من متابعتهم باستخدام جهاز متابعة النظرات، عند قراءتهم لجزء الكتاب المحذوفة منه الصور، أنه جعل انتباههم أقل تشتتا وزاد فهمهم للمعنى.

وأضافت فيشر: إذا اتخذنا خطوات بسيطة لتسهيل قراءة الأطفال وإزالة بعض العقبات، فسوف نساعدهم على التعامل بصورة أفضل مع المواد المطبوعة، والحصول على متعة أكبر.