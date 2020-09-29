كشفت شركة صينية تطويرها جهازاً لكشف فايروس كورونا في ٣٠ دقيقة. وأشارت الشركة الصينية المطورة لجهاز «فلاش 20»، البالغة قيمته 38 ألف يورو، الذي يمكنه التعامل مع 4 عينات في الوقت نفسه، إلى إمكانية الجهاز إرسال نتيجة اللقاح للشخص الخاضع للاختبار مباشرة على هاتفه.وبحسب إذاعة مونتكارلو، أوضحت الشركة المطورة إمكانية استخدامه في المستشفيات داخل قسم الطوارئ وقبل إجراء العمليات الجراحية لتحديد إصابة المريض بالعدوى.ويؤكد مسؤولون في الشركة الصينية أن «فلاش 20»، الذي تستخدمه سلطات المطار للتحكم بالمسافرين القادمين من الخارج كما تستخدمه السلطات الصحية منذ أشهر بهدف اختبار سكان الأحياء الخاضعة للحجر الصحي بسبب كوفيد 19، ليس سريعا فحسب بل موثوق أيضا.