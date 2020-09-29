في الوقت الذي أوقف فيه القضاء الأمريكي قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب حظر تنزيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ، أبقى قاضي منطقة واشنطن كارل نيكولز القيود الإضافية لوزارة التجارة الأمريكية التي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر، التي قال «تيك توك» إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.وسعى قرار إدارة ترمب لحظر تنزيل التطبيق من متجري «أبل ستور» و«بلاي ستور» اعتباراً من منتصف ليل الأحد/‏الإثنين، مع السماح باستخدامه حتى 12 نوفمبر. ووقع ترمب في مطلع أغسطس مرسوماً يرغم الشركة المالكة للتطبيق «بايت دانس» على بيع «تيك توك» لشركة أمريكية، معتبراً أن «تيك توك» يهدد «الأمن القومي».