حددت وكالة ناسا الأمريكية ٣١ أكتوبر القادم موعداً لإطلاق مركبة Crew Dragon، في رحلة مأهولة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية.وقال بيان صادر عن الوكالة، «وضعت ناسا وشركة سبيس إكس الأمريكية المخطط لإطلاق مركبة SpaceX Crew-1 في رحلة مأهولة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية، عملية إطلاق المركبة ستجري في 31 أكتوبر القادم من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا».وستحمل المركبة الفضائية SpaceX Crew-1 إلى المحطة الفضائية الدولية رواد فضاء أمريكيين، وآخر يابانيا، إلى محطة الفضاء الدولية ٦ أشهر تقريبا.